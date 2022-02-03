В Петербурге силовики задержали ещё одного высокопоставленного таможенника по делу о взятке

В среду, 2 февраля, сотрудники экономической полиции МВД Петербурга задержали заместителя начальника отдела связи и телекоммуникаций Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Александра Вишневского, делится "Фонтанка".

Он проходит подозреваемым по делу о взятке в размере 1,68 млн рублей. Другим фигурантом разбирательства является начальник Вишневского, глава отдела связи и телекоммуникаций СЗТУ, 48-летний подполковник Алексей Варфоломеев.

Как полагают следователи, Вишневский мог принять взятку в размере 1,68 млн рублей от компании "Дельта-М" в качестве "благодарности" за предоставление подряда и впоследствии передать деньги Варфоломееву.

Варфоломеев, напомним, с конца прошлого года сидит в СИЗО.

Следователи намерены ходатайствовать также об аресте Вишневского.