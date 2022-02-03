ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:33

В Петербурге силовики задержали ещё одного высокопоставленного таможенника по делу о взятке

фото ЗакС политика В Петербурге силовики задержали ещё одного высокопоставленного таможенника по делу о взятке

В среду, 2 февраля, сотрудники экономической полиции МВД Петербурга задержали заместителя начальника отдела связи и телекоммуникаций Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Александра Вишневского, делится "Фонтанка".

Он проходит подозреваемым по делу о взятке в размере 1,68 млн рублей. Другим фигурантом разбирательства является начальник Вишневского, глава отдела связи и телекоммуникаций СЗТУ, 48-летний подполковник Алексей Варфоломеев.

Как полагают следователи, Вишневский мог принять взятку в размере 1,68 млн рублей от компании "Дельта-М" в качестве "благодарности" за предоставление подряда и впоследствии передать деньги Варфоломееву.

Варфоломеев, напомним, с конца прошлого года сидит в СИЗО.

Следователи намерены ходатайствовать также об аресте Вишневского.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама