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Новости 9:54

Комздрав: Доля тяжёлых COVID-больных в стационарах снизилась до 17%

фото ЗакС политика Комздрав: Доля тяжёлых COVID-больных в стационарах снизилась до 17%

Петербургский комитет по здравоохранению сообщил о снижении числа тяжёлых COVID-больных горожан, лежащих в инфекционных стационарах: по состоянию на 3 февраля их доля составляет 17%, делится ведомство у себя в телеграм-канале.

"Между тем, число лиц с ОРВИ, подозрением на СOVID-19 и подтверждённой коронавирусной инфекцией, находящихся под медицинским наблюдением, практически достигло 250 тысяч", - добавили в комздраве, уточнив, что из обозначенного числа свыше 240 тысяч петербуржцев лечатся амбулаторно.

Отметим, что из-за быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса в Северной столице практически ежедневно бьются рекорды заболеваемости: так, только за 2 февраля ковид подтвердился у 19 234 петербуржцев. За сутки было проведено почти 76 тысяч ПЦР-тестов.


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