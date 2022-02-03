Комздрав: Доля тяжёлых COVID-больных в стационарах снизилась до 17%

Петербургский комитет по здравоохранению сообщил о снижении числа тяжёлых COVID-больных горожан, лежащих в инфекционных стационарах: по состоянию на 3 февраля их доля составляет 17%, делится ведомство у себя в телеграм-канале.

"Между тем, число лиц с ОРВИ, подозрением на СOVID-19 и подтверждённой коронавирусной инфекцией, находящихся под медицинским наблюдением, практически достигло 250 тысяч", - добавили в комздраве, уточнив, что из обозначенного числа свыше 240 тысяч петербуржцев лечатся амбулаторно.

Отметим, что из-за быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса в Северной столице практически ежедневно бьются рекорды заболеваемости: так, только за 2 февраля ковид подтвердился у 19 234 петербуржцев. За сутки было проведено почти 76 тысяч ПЦР-тестов.