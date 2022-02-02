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Новости 14:53

За сутки в Петербурге проведено почти 76 тысяч тестов на COVID-19

фото ЗакС политика За сутки в Петербурге проведено почти 76 тысяч тестов на COVID-19

По состоянию на среду, 2 февраля, в петербургских инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 7 673 пациента, следует из эпидемиологической справки Смольного.

В реанимациях пребывают 599 горожан с коронавирусом, к аппаратам ИВЛ подключены 319 заражённых. Коечный фонд свободен на 30,9%.

Отметим, что дома от ковида лечатся 116 530 петербуржцев.

Коэффициент распространения инфекции — 1,3 при нормативе не более единицы.

На балансе медицинских учреждений находится 715 953 дозы вакцины от COVID-19.

За минувшие сутки специалисты сделали 75 732 ПЦР-теста.


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