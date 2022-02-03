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Новости 11:25

В петербургских стационарах появляется всё больше инфекционных коек для детей

фото ЗакС политика В петербургских стационарах появляется всё больше инфекционных коек для детей

Петербургский комитет по здравоохранению сообщил об увеличении инфекционных коек для детей и взрослых. Информация приведена в телеграм-канале ведомства.

Так, в детской городской больнице № 22 в Колпино развернули 60 мест для юных пациентов с коронавирусом и ОРВИ.

Кроме того, ещё 35 COVID-коек оборудовали в Педиатрическом университете.

Для взрослых дополнительно организовали 540 мест в городской больнице № 20, а ещё 100 - павильоне № 7 в "Ленэкспо". 

Напомним, ранее в комздраве известили, что свыше 240 тысяч петербуржцев лечатся от ковида на дому.


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