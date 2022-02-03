Бельский поздравил белорусских новобрачных

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский, находясь с рабочим визитом в Минске, 2 февраля посетил храм Александра Невского, говорится на сайте Белорусской православной церкви.

От лица губернатора Александра Беглова председатель ЗакСа подарил храму набор богослужебных сосудов и икону Александра Невского. Настоятель храма Александр Коржич в ответ тоже передал Беглову через Бельского икону в подарок.

"Во время визита делегации в храме совершалось таинство венчания, и Александр Бельский от Законодательного собрания Санкт-Петербурга вручил памятный подарок паре", - сообщили в БПЦ.

Напомним, председатель ЗакСа и ранее демонстрировал свои симпатии к новобрачным. Он проводил экскурсию по зданию городского парламента для жениха и невесты Владислава и Юлии Александровых, а также высказывался за то, чтобы в будущем проводить обряды венчания в домовом храме при Мариинском дворце.

Фото: Church.by