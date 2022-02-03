В Петербурге из-за коронавируса на дистант ушли более 9,5 тысячи школьных классов

Из-за быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса, который очень заразен для детей, в Петербурге уже 9 663 класса в 674 школах были вынуждены уйти на удалёнку, информирует комитет по образованию 3 февраля.

Из-за ковида и ОРВИ закрыли также 184 группы в 87 детских садах.

Следует напомнить, что начиная с 2 февраля петербургские школьники 7-11-х классов были переведены на дистанционное обучение.

Кроме того, детям запрещено посещение магазинов и общепита. Корреспондент ЗАКС.Ру отправился в один из крупнейших торговых центров Петербурга "Галерея" утром и узнал, как в ТРК подготовились к новым "детским" ограничениям. Подробнее - в нашем материале.