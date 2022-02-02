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Статьи 15:55

Торговый центр для взрослых

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Руфото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Со 2 февраля в Петербурге действует запрет на посещение несовершеннолетними объектов розничной торговли и точек общепита. Корреспондент ЗАКС.Ру отправился в один из крупнейших торговых центров Петербурга "Галерея" утром и узнал, как в ТРК подготовились к новым "детским" ограничениям. Оказалось, дети останутся без "Хэппи мила", но с ведром крыльев навынос, а в некоторых заведениях пока не слышали о новых запретах. 

На стойке информации корреспонденту ЗАКС.Ру не смогли точно пояснить, будут ли пускать в торговый центр несовершеннолетних: "Не могу ответить ни да, ни нет",  и предложили прочитать постановление правительства Петербурга. На вопрос о том, будут ли как-то контролировать поток несовершеннолетних, представитель "Галереи" ответил, что каждый арендатор будет принимать решение самостоятельно. 

Согласно постановлению, до 13 февраля единственным доступным общепитом для детей остались лишь заведения на вокзалах и в аэропорту Пулково. Обслуживание навынос документом не запрещается. На фудкорте "Галереи" охранник объяснил, что пускать детей могут, а свой отказ в обслуживании они получат уже на кассе. В заведении, предлагающем блюда азиатской кухни, кассирша с удивлением отреагировала на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру о том, обслуживают ли у них детей. 

- Несовершеннолетних? Не понимаю, почему вы спрашиваете, - ответила она. 

В "Теремке" и KFC заявили, что готовы накормить несовершеннолетнего, но только навынос. Сотрудница фастфуда неуверенно пояснила, что охрана торгового центра будет ходить по фудкорту и контролировать, чтобы здесь не находились дети: "Охрана может докопаться и выгнать, ну а дальше как повезет".

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В "Макдоналдс" на аналогичный вопрос с уверенностью ответили, что детей там не обслуживают до 13 февраля и даже принесли копию постановления. 

- Не могут находиться нигде, кроме продуктовых магазинов. Показывают QR-код или паспорт. Если они 2004 года [рождения], если не в январе день рождения, то все. Мы разворачиваем, - пояснили в "Макдональдс". 

Выяснить детали у третьего участника "большой тройки" фастфуда не удалось. Менеджер Burger King так и не появился на месте.

В любом случае, будут ли контролировать нахождение детей на фудкорте и как — пока непонятно. 

- С сегодняшнего дня несовершеннолетним нельзя посещать фудкорты? – спросил корреспондент ЗАКС.Ру у одного из охранников.

- Не фудкорт, магазины нельзя. Фудкорт — это общепит, - ответил он.

- Так общепит тоже нельзя. 

- Нам такой информации не поступало. Нельзя магазины и рестораны. Фудкорт — это не рестораны. 

Дальше корреспондент ЗАКС.Ру отправился по магазинам с детской одеждой. В магазинах Hey Baby, Reima, Gulliver, Adidas Kids и "Котофей" заявили, что не пустят детей. 

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Рассказывать о том, как новый запрет скажется на продажах, работники не стали. В одном магазине детской одежды малышей были готовы принять, но только в сопровождении родителей. 

- Одним [несовершеннолетним] нельзя. Родители сами принимают решение. Мы же не можем отказать по сути. Мы же не можем ребенка там [показывает за двери магазина] оставить, а вас впустить. Один ребенок не может. Его нигде не пустят и не обслужат, - рассказали в магазине. 

Купить конструктор в Lego дети самостоятельно тоже не смогут, как и в Hamley’s. В магазине игрушек Toy.ru сотрудница с сожалением рассказала, что тоже не может пустить детей. 

- Постановление вышло, мы, к сожалению, не можем. Вы же понимаете, оно в первую очередь сильно отразится на продажах. В любом случае, это на усмотрение городской власти, - рассказали в Toy.ru.

Но не все магазины игрушек оказались подготовлены к новым запретам. Сотрудники одной из крупных торговых точек рассказали, что о каких-либо ограничениях пока не слышали. 

Константин Леньков


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