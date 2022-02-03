Фанаты "Локомотива" присоединились к бойкоту Fan ID

Объединение фанатов футбольного клуба "Локомотив" Москва United South 3 февраля опубликовало заявление о намерении игнорировать посещение всех матчей, допуск на которые будет осуществляться по "паспортам болельщика".

Авторы заявления уверены, что система Fan ID повлияет на посещаемость игр и на комфорт доступа на трибуны любителей футбола.

"Количество проблем на трибунах снизилось, как только бо́льшая часть сотрудников [правоохранительных органов] покинула чаши стадионов. Что лишь подтверждает — на трибунах России уже много лет нет никаких проблем для любых категорий болельщиков со стороны самих болельщиков. А обозначаемая журовыми, валуевыми и родниными "проблема" существует лишь в их фантазиях", - утверждают фанаты.

В заявлении говорится, что часть активных болельщиков уже прекращает посещать игры. Большинство начнет бойкот с начала следующего сезона, когда закон о Fan ID вступит в силу.

"Мы отказываемся принимать участие в данном узаконенном оскорблении всех любителей спорта и футбола в частности и принимаем решение отказаться от оформления данного документа для посещения матчей любимого Клуба", - говорится в заявлении.

Ранее о бойкоте игр своих команд из-за введения "паспортов болельщика" заявили фанаты петербургского "Зенита", московских "Спартака", "Торпедо", "Динамо", подмосковных "Химок", самарских "Крыльев Советов", казанского "Рубина", "Ростова" и других футбольных клубов. Акцию поддержали болельщики мини-футбольного "Спартака".

Необходимость введения Fan ID в Госдуме и Минцифры оправдывали заботой о безопасности зрителей. Активные болельщики недовольны в первую очередь непрозрачностью процедуры оформления идентификационных карт. По закону, отказать в выдаче Fan ID могут "в случае, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства" или "если имеется информация о фактах нарушения зрителями" общественного порядка во время спортивных или любых других массовых мероприятий. Подробнее о конфликте вокруг введения "паспортов болельщика" читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: vk.com/United South