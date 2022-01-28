Футбол для избранных

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Закон о паспортах болельщиков должен вступить в силу летом. Если это произойдет, решать, кому можно ходить на стадион, а кому нет, начнут чиновники. Фанаты крупнейших футбольных клубов страны в ответ на новые правила пообещали отказаться от посещения трибун. Депутаты, принявшие закон без предварительного обсуждения с болельщиками, теперь призывают их к диалогу и допускают, что РПЛ система Fan ID не коснется.

"Только позитивные моменты"

Президент Владимир Путин подписал закон о "паспорте болельщика" прямо перед новогодними праздниками. А сразу после каникул фанатские объединения нескольких футбольных клубов страны сообщили о намерении бойкотировать матчи, допуск на которые будет осуществляться по Fan ID.

"Мы едины в своей позиции — мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о Fan ID. Заявляем о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашние еврокубковые игры и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков", - заявили фанаты "Спартака".

Подготовленную правительством инициативу о "паспорте болельщика" с самими болельщиками обсуждать не стали. Ни лидеров мнений для фанатской среды, ни руководителей фан-объединений не было на круглом столе в Госдуме. Зато там присутствовали представители администрации президента, Минцифры, Минспорта, МВД и спортивных лиг. Хотя на футбольных стадионах все чащи скандировали "Нам не нужен Fan ID", о мнении трибун не слишком задумывались и на пленарных заседаниях нижней палаты парламента.

О документе позитивно отзывались и в руководстве регионов. Например, спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский утверждал, что видит в нем "только позитивные моменты".

Когда закон приняли окончательно, голос недовольных болельщиков стал еще громче. К неизвестным широкой общественности заряжающим фан-секторов присоединились публичные люди. Введение Fan ID, например, не поддержал один из самых знаменитых поклонников петербургского "Зенита" Михаил Боярский.

"С внедрением Fan ID российские стадионы обречены быть пустыми, поэтому я против этого закона. Еще и объясняют все через одно место, никакой ясности", - заявил артист Sport24.

При этом его сын, депутат Госдумы и лидер "Единой России" в Петербурге Сергей Боярский проголосовал за инициативу во всех трех чтениях.

Судя по результатам голосований, закон вообще восприняли на "ура" почти все представители города на Неве в нижней палате парламента. Помимо единороссов, в поддержку инициативы высказались и справороссы из Петербурга. Первый заместитель председателя фракции "Справедливая Россия - За правду" Олег Нилов в разговоре ЗАКС.Ру признался, что за футболом давно не следит из-за чрезмерной коммерциализации этого вида спорта. Однако считает, что дополнительные меры безопасности на стадионах не помешают. Нилов допускает, что распространить действие Fan ID можно и на посетителей соревнований по ММА (смешанные боевые искусства). "Паспорта болельщика", по его мнению, положительно себя показали во время Олимпиады в Сочи и футбольного чемпионата мира в российских городах.

- Футбольные болельщики - особенные, это не болельщики фигурного катания. Поэтому есть дополнительная аргументация в пользу того, чтобы на этих мероприятиях вводить какие-то дополнительные защитные формы. Есть еще болельщики, которые в последнее время проявляют себя тоже сильно активно. Это болельщики, которые приходят на различные бои без правил, mixfight. Там тоже случаются такие ситуации, когда бои без правил распространяются на зрительный зал. Если будут предложения распространить какие-то формы дополнительного контроля за теми, кто приходит [на соревнования по ММА], будем и это обсуждать… С точки зрения законодателя, где есть какие-то всплески, должны применяться такие формы дополнительного контроля, тем более, что они уже опробованы при проведении соревнований. Есть разные виды спорта, есть разные болельщики. Ничего архинедопустимого не происходит, - заявил Нилов.

Из думских петербуржцев последовательно высказывался против новых ограничений лишь коммунист Сергей Пантелеев.

- По-моему, и так вариантов отслеживания любого человека - и на стадионе, и за его пределами - достаточно, - объяснил Пантелеев свою позицию ЗАКС.Ру. - Есть видеокамеры, есть стюарты, есть полиция - этого вполне достаточно. Было бы понятно, если бы дополнительные меры вводили на разовые, крупные мероприятия, вроде чемпионата мира. Когда "паспорта" вводят и на посещение матчей российского чемпионата - это ни в какие ворота не лезет. У нас и так посещаемость оставляет желать лучшего, хотя болельщиков в стране много. Мы хотим от массового спорта людей отпугнуть?

"Не разбираюсь в футболе, но мы приняли закон"

Необходимость введения Fan ID оправдывали вопросом безопасности. Масштабного контроля на спортивных аренах с камерами, способными распознать лицо каждого зрителя, правительству показалось недостаточно. На введение новой системы идентификации болельщиков в бюджет уже заложили 773 млн рублей, сообщили в Министерстве спорта.

Закон должен вступить в силу с июня. "Паспорт болельщика" придется показывать на входе на стадион вместе с билетом. Заявку на оформление Fan ID можно будет отправить через сервис "Госуслуги". Оператором выдачи идентификационных карт должен стать Минцифры. Список соревнований, на которых будут действовать новые правила и порядок идентификации, предстоит определить правительству.

Очевидно, что решение об отказе в Fan ID будет основываться на информации из правоохранительных органов. По закону, не дать "паспорт болельщика" или аннулировать уже выданный могут гражданину, в отношении которого вступило в силу решение суда о запрете на посещение матчей. Отметим, что подобных нарушителей уже не пускают на трибуны. Также отказать в выдаче Fan ID могут "в случае, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства" или "если имеется информация о фактах нарушения зрителями" общественного порядка во время спортивных или любых других массовых мероприятий. То есть под действие закон фактически распространяется и на граждан, задержанных на митингах и после привлеченных к административной ответственности. Отказать в посещении матча могут и болельщику, который много лет назад нецензурно выругался на трибуне и получил за это штраф. Пусть он исправился, завел семью и пересел с фанатского сектора на центральную трибуну, под действие закона такой гражданин все равно теоретически попадает.

В дни Кубка Конфедерации-2017, Чемпионата мира-2018 и Евро-2020, когда Fan ID уже использовались в России, в "паспортах болельщика" отказывали без объяснения причин. Попали в "черные списки" не только бывшие футбольные хулиганы, но и люди, которые в принципе редко ходят на стадион. Муниципальный депутат из Москвы Максим Гонгальский оформил карту, купил билет, а потом получил СМС об аннулировании своего Fan ID. Мундеп предположил, что это связано с его административным делом за участие в митинге.

Масла в огонь разгорающегося скандала подлили высказывания законотворцев. Сначала после принятия закона, затем после объявлений о бойкоте журналисты обращались за комментариям к депутатам-спортсменам. Те, порой, говорили странные вещи.

"Я не разбираюсь в футболе. Но мы приняли закон. Футбол теряет красоту из-за Fan ID? Да-да! Особенно, когда зажигают файеры, а людей уносят покалеченными", - заявила "Спорт-Экспрессу" единоросс Ирина Роднина.

Несколько ярких высказываний сделала депутат из Ленобласти Светлана Журова. В том числе выступила в "Спорт-Экспрессе" против только начинавшегося бойкота:

"Введение Fan ID будет зависеть от тех же болельщиков. Чем дольше они будут бойкотировать, тем больше будет поводов для введения паспорта болельщика".

Думский боксер-единоросс Николай Валуев согласился, что бойкот ни к чему не приведет, а затем заявил, что опыт "паспортов болельщика" успешно существует за границей.

Из европейских стран аналоги Fan ID в разное время вводили Италия и Турция. На Аппенинском полуострове систему идентификации впоследствии сделали добровольной - повлияли протесты фанатов. В Турции она практикуется до сих пор. Но там на стадионах насилия всегда было больше, чем в России, а введение карт болельщиков стало ответом властей на участие ультрас стамбульских клубов в демонстрациях и противостояниях с полицией во время кампании в защиту от застройки парка Гези в 2013 году.

Сигналы сверху

После заявлений о готовящихся бойкотах риторика чиновников и депутатов начала постепенно меняться. Если раньше мнением болельщиков вообще пренебрегали, то теперь все чаще говорят о необходимости диалога. О том, что нужно встретиться с фанатами и снять недопонимание говорил, например, думский единоросс Виталий Милонов.

Подобное заявление делал министр спорта Олег Матыцин. Telegram-каналы тем временем писали, что о недовольстве фанатов знают "на самом верху" и что правовую оценку закона, подготовленную фан-сообществом "Зенита" якобы изучают в юридическом департаменте администрации президента.

В конце января закон о Fan ID сдержанно раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев. Затем о необходимости общения с фанатами высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Наконец, депутат Журова, уже успевшая наговорить много разного о "фанатских паспортах", дала новое интервью, в котором практически перечеркнула сказанное ранее. Она заявила, что не видит "необходимости в введении закона о паспорте болельщика в футболе" и что, по ее информации, Fan ID оставят только для международных соревнований, а в Российской премьер-лиге система действовать не будет.

Фанаты на подобные заверения отвечают расширяющимися рядами бойкотирующих. К акции присоединяются болельщики все новых клубов. В пятницу, 28 января, о готовности игнорировать матчи с допуском по Fan ID заявили представители фан-сообществ самарских "Крыльев Советов" и казанского "Рубина". Они утверждают, что позицию по бойкоту поддерживают абсолютно все активные фанаты их клубов.

Сергей Еремеев