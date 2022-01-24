Милонов призвал футбольных фанатов прекратить бойкот, объявленный системе Fan ID

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов выступил с позицией относительно протестов, которые организуют футбольные болельщики в связи с введением системы пропусков Fan ID. По его мнению, бойкот и отказ от посещения матчей со стороны поклонников "Зенита" и "Спартака" являются излишне категоричными формами несогласия.

"Фанаты наказывают себя и свою команду, которой будет тяжелее играть без поддержки. Мне кажется, что в большинстве своём фанатское общество пережило уже реалии 90-х, когда дрались стенка на стенку и до выбитых зубов. Надо быть чуть-чуть поумнее. Безусловно, есть сложности в восприятии и понимании этого закона", - отметил он в разговоре с порталом News.ru.

Милонов полагает, что болельщики заранее ждут подвоха и произвольного применения буквы закона не в их пользу, что пока ничем не обосновано. С точки зрения политика, было бы правильным организовать встречу с участием наиболее крупных отечественных фанатских движений и представителей силовиков, чтобы противоречий стало меньше и чтобы, в идеале, между сторонами исчезло недопонимание.

Отметим, что фанаты "Зенита" даже провели правовой анализ нормы, по которой в России вводятся так называемые паспорта болельщиков. В этом разборе новые правила характеризуются как "непрозрачные, репрессивные и избыточные".