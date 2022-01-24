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Милонов призвал футбольных фанатов прекратить бойкот, объявленный системе Fan ID

фото ЗакС политика Милонов призвал футбольных фанатов прекратить бойкот, объявленный системе Fan ID

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов выступил с позицией относительно протестов, которые организуют футбольные болельщики в связи с введением системы пропусков Fan ID. По его мнению, бойкот и отказ от посещения матчей со стороны поклонников "Зенита" и "Спартака" являются излишне категоричными формами несогласия. 

"Фанаты наказывают себя и свою команду, которой будет тяжелее играть без поддержки. Мне кажется, что в большинстве своём фанатское общество пережило уже реалии 90-х, когда дрались стенка на стенку и до выбитых зубов. Надо быть чуть-чуть поумнее. Безусловно, есть сложности в восприятии и понимании этого закона", - отметил он в разговоре с порталом News.ru.

Милонов полагает, что болельщики заранее ждут подвоха и произвольного применения буквы закона не в их пользу, что пока ничем не обосновано. С точки зрения политика, было бы правильным организовать встречу с участием наиболее крупных отечественных фанатских движений и представителей силовиков, чтобы противоречий стало меньше и чтобы, в идеале, между сторонами исчезло недопонимание.

Отметим, что фанаты "Зенита" даже провели правовой анализ нормы, по которой в России вводятся так называемые паспорта болельщиков. В этом разборе новые правила характеризуются как "непрозрачные, репрессивные и избыточные". 


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