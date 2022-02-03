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Новости 18:47

"Фонтанка": Коррупционное дело в отношении экс-главы Фонда капремонта Петербурга закрыли

фото ЗакС политика "Фонтанка": Коррупционное дело в отношении экс-главы Фонда капремонта Петербурга закрыли

Бывший гендиректор петербургского Фонда капремонта Денис Шабуров перестал быть фигурантом коррупционного уголовного дела, о чем пишет 3 февраля "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. По сведениям издания, с экс-чиновника, которому вменяли получение крупной взятки, сняли все подозрения еще в конце прошлого года, а постановление об этом фигуранты дела получили только сейчас.

Как дал понять собеседник портала, дело развалилось, поскольку показания на Шабурова от двух свидетелей не получили подтверждения. Сам Шабуров последовательно отвергал свою причастность к преступлению.

Примечательно, что с момента возбуждения дела в мае прошлого года следователи успели переквалифицировать статью на "коммерческий подкуп". Обращает на себя внимание также то обстоятельство, что после прошлогоднего задержания бывшему чиновнику не стали избирать меру пресечения.

Отметим, что Фонд капремонта после отставки Петра Погребняка с ноября 2021 года существует без полноценного руководителя. В статусе врио гендиректора организации находится Дмитрий Шутов.


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