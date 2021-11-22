Фонд капремонта Петербурга вновь остался без главы: Пётр Погребняк подал в отставку

Не так давно возглавивший Фонд капитального ремонта Петербурга Пётр Погребняк подал в отставку, делится информацией "Фонтанка".

Вероятнее всего, на занимаемом посту чиновник пробудет до 1 декабря.

В числе наиболее вероятного преемника Погребняка может быть Дмитрий Шутов, который является замглавы ведомства.

Пётр Погребняк стал руководить Фондом капремонта в июле 2021 года на конкурсной основе.

Отметим, что в Петербурге за последний месяц уже сменились "коммунальный" вице-губернатор, а также начальники комитета по благоустройству и Жилищного комитета.

Имя Дмитрия Шутова по-прежнему присутствует в базе данных СПАРК в качестве и.о. гендиректора АО "Псковэнергосбыт" и гендиректор АО "Псковэнергоагент".