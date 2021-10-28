Беглов назначил Повелия вице-губернатором

Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг, 28 октября, подписал распоряжение о назначении своим заместителем Анатолия Повелия, сообщили в Смольном.

В городском правительстве новый вице-губернатор будет отвечать за городское хозяйство, жилищную политику, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. Ранее эти вопросы курировал Николай Бондаренко, который в сентябре стал депутатом ЗакСа и оставил прежнюю должность.

Накануне кандидатуру будущего вице-губернатора поддержало Законодательное собрание. Против назначения проголосовал только один депутат. Голосование было не поименным.

Во время общения с представителями парламентских фракций Повелий заявил, что город готов к зиме и согласился с тем, что портал "Наш Санкт-Петербург" стоит персонифицировать, чтобы сообщения на него приходили не анонимно.

Повелий, как и Беглов, начинал свою политическую карьеру в Курортном районе Петербурга. Он был сначала депутатом, затем главой города Зеленогорск, рядом с которым ранее служил в воинской части ПВО. В начале 2010-х руководил местным отделением "Единой России".

С мая 2013 года Повелий работал в руководстве администрации Курортного района. В декабре 2014 года стал главой Колпинского района. После избрания Беглова губернатором непродолжительный период — с сентября по декабрь 2019 года — был членом правительства Петербурга, оставаясь районным главой.