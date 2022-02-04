Правительство добивается от ритейлеров снижения максимальных наценок на базовые товары

На совещании с участием глав Минпромторга и Минсельхоза, прошедшем накануне, чиновники пришли к выводу, что существующие наценки торговых сетей на социально значимые товары превышают желаемый показатель. От ритейлеров хотят, чтобы они снизили максимальные наценки на базовые продукты с 10% до 5%, пишет "Коммерсант".

"Такая практика будет способствовать повышению доступности социально значимых продуктов для населения", - приводится комментарий от Минсельхоза.

По сведениям газеты, соответствующий нормативный документ уже прорабатывается двумя министерствами вместе с Федеральной антимонопольной службой. Предполагается, что минимальный верхний порог наценок в 5% после его введения будет действовать до начала нового сельскохозяйственного сезона, то есть до 1 июля. В список продуктов, установление цен на которые будет по-новому регулироваться, войдут капуста, морковь, лук, картофель, часть молочных изделий, сахар и хлеб.

Отметим, что высокая продовольственная инфляция, зафиксированная по итогам прошлого года (10,78%), сопровождалась постоянным ростом цен на овощи, в изобилии произрастающие в России и вошедшие в приведенный выше список.