Число жертв после обследования желудка в медцентре на Сикейроса выросло до семи

Петербургское управление Следственного комитета сообщило через свою пресс-службу о гибели еще одного человека, который прошел обследование желудка в Городском консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикейроса. Таким образом, число смертей, наступивших при схожих обстоятельствах и после посещения одной и той же процедуры, достигло семи.

Следком заявил о задержании заведующей отделом лучевой диагностики медучреждения. Ей готовятся предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Силовики рассматривают версию, согласно которой ГКДЦ долгое время оказывал услуги "с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ранее СК сообщал, что речь может идти о контрафактном барии.

На прошлой неделе главврача ГКДЦ №1 Евгения Попова отправили на два месяца в СИЗО.