Минюст включил фонд WOT Foundation* в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ включило польский неправительственный фонд WOT Foundation* ("ВОТ ФОНД") в реестр нежелательных организаций, информирует пресс-служба ведомства.

Решение принято в соответствии с ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

Ранее "нежелательным" фонд сочла Генеральная прокуратура РФ.

Уточним, в 2019 году WOT Foundation* являлся одним из организаторов "Форума Бориса Немцова", который проводится Фондом Бориса Немцова. Последний, в свою очередь, основала дочь убитого политика Жанна.

*Фонд WOT Foundation признан в России нежелательной организацией