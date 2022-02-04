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Новости 18:50

Минюст включил фонд WOT Foundation* в реестр нежелательных организаций

фото ЗакС политика Минюст включил фонд WOT Foundation* в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ включило польский неправительственный фонд WOT Foundation* ("ВОТ ФОНД") в реестр нежелательных организаций, информирует пресс-служба ведомства.

Решение принято в соответствии с ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

Ранее "нежелательным" фонд сочла Генеральная прокуратура РФ.

Уточним, в 2019 году WOT Foundation* являлся одним из организаторов "Форума Бориса Немцова", который проводится Фондом Бориса Немцова. Последний, в свою очередь, основала дочь убитого политика Жанна.

*Фонд WOT Foundation признан в России нежелательной организацией


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