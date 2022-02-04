В работе соцсети "ВКонтакте" произошёл крупный сбой

В работе оператора "Ростелеком", а также социальной сети "ВКонтакте" произошёл крупный сбой, информирует сайт Downdetector.

Кроме того, абоненты МТС сообщают о сбоях в работе мобильного интернета и отсутствии сигнала.

Пользователи не могут воспользоваться соцсетью начиная с 18:40.

Причина, по которой сбоит "ВКонтакте", устанавливается.

"У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой "ВКонтакте", мы оперативно восстанавливаем работу", - отчитались в пресс-службе ВК.

Последний раз аналогичная проблема возникала у соцсети в конце августа 2021 года.