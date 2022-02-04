Губернаторское негодование: Беглов удивился состоянию детских площадок в МО "Шувалово-Озерки"

Петербургский глава Александр Беглов продолжил губернаторские рейды по районам Северной столицы, откуда поступают жалобы на некачественную уборку улиц, информирует пресс-служба Смольного.

На сей раз градоначальник отправился с инспекцией в микрорайоны Северная долина и Шувалово-Озерки. Жители последнего часто жаловались на уборку детских площадок, в ответе за которые администрация МО "Шувалово-Озерки". Беглов решил неожиданно нагрянуть в муниципалитет и поговорить с начальством, однако того на месте не оказалось. Тогда он позвонил главе МО Константину Альхову и потребовал, чтобы тот лично обошёл все детские площадки и расчистил их.

На этом Беглов не остановился и позвонил прокурору Выборгского района, у которого узнал о санкциях ведомства, к которым можно прибегнуть для повышения качества уборки улиц.

После губернатор позвонил депутату Заксобрания, руководителю Совета муниципальных образований Всеволоду Беликову, которому поручил наладить работу МО по очистке дворов, проездов и мест игр детей.

Во время объезда Выборгского района Беглов побывал также в поликлинике № 52: там пациенты тоже пожаловались городскому главе на очереди. В ответ он напомнил о том, что теперь в Петербурге можно закрыть больничный дистанционно, воспользовавшись сервисом 122.

Добавим, днём ранее, 3 февраля, губернатор нанес визит поликлинике № 60 Пушкинского района. Там он воочию убедился в наличии очереди в кабинет терапевта, пожелав одной из стоявших в ней женщин здоровья.