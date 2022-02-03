В поликлинике Пушкинского района Беглов столкнулся с жалобами в очереди

Петербургский губернатор Александр Беглов нанес неожиданный визит в поликлинику № 60 Пушкинского района. Заснятый Татьяной Дидрих на видео фрагмент его беседы с посетителями выложили в паблик "Детскосельский Онлайн". Съемка велась в переполненном коридоре. Во время разговора Беглов интересуется у одной из женщин качеством медицинского обслуживания.

"Очень плохо. Я при температуре 39 вызывала врача, и мне сказали, что либо скорую вызывайте, либо приходите в поликлинику", - отвечает пациентка губернатору.

На видео Беглов, удивленный рассказом, желает собеседнице здоровья отправляется дальше по коридору.

Отметим, что в связи с резким ростом заболеваемости в Петербурге в последние недели от граждан поступает масса сообщений об огромных очередях в поликлиниках. Накануне Беглов потребовал от подчиненных решить эту проблему.

В городе между тем на фоне новой волны пандемии приостановили плановую медицинскую помощь.