Комздрав признал наличие очередей в петербургских поликлиниках, но лично их не увидел

Сотрудники петербургского комитета по здравоохранению отреагировали на сообщения об очередях в городских поликлиниках, принимающих пациентов с подозрением на коронавирус и ОРВИ, и провели проверки обращений граждан, лично выехав на осмотр.

В ходе инспекции, которая была проведена вечером 27 января, комздрав посетил медучреждения, расположенные в Калининском, Московском и Невском районах.

"На улицах вблизи учреждений очереди не зафиксированы. Между тем, по данным учреждений, пациенты зачастую занимают очередь с раннего утра еще до начала приема дежурного врача, из-за чего им приходится стоять на улице. В то время как вечером нагрузка на дежурных врачей значительно сокращается", — отчитались в комитете.

Ранее в СМИ и соцсетях стали массово публиковать сообщения об очередях в отделениях поликлиник, принимающих пациентов с простудой. Зачастую петербуржцы жаловались на проблемы с вызовом врача на дом через сервис 122.

Комздрав искал автоволонтёров, которые бы помогали медикам выезжать к пациентам.