Адвокатов "Комитета против пыток"* пустили в СИЗО к Зареме Мусаевой

Адвокатам "Комитета против пыток"* (КПП) разрешили встречу в СИЗО с женой экс-судьи Сайди Янгулбаева Заремой Мусаевой, которая пребывает под арестом в рамках уголовного дела о применении насилия к силовику, уведомила "Новую газету" пресс-секретарь КПП Наталья Курекина. Все предыдущие попытки защиты попасть к Мусаевой терпели неудачу.

Со слов Мусаевой, ей оказывает медицинскую помощь, однако она всё равно чувствует себя крайне неудовлетворительно. Кроме того, женщина подчеркнула, что "не отказывалась, не отказывается и не планирует отказываться по доброй воле" от услуг адвокатов КПП. Ранее чеченские правоохранители заявляли обратное.

Курекина рассказала, что Мусаева категорически не согласна с инкриминируемыми ей правонарушениями.

Ранее 4 февраля глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой передать дело жены чеченского судьи на федеральный уровень.

*В 2015 году Минюст внёс общественную организацию "Комитет против пыток" в реестр НКО-иноагентов. Организация самоликвидировалась и сейчас продолжает работу без образования юрлица