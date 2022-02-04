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Глава СПЧ попросил Бастрыкина взять дело Заремы Мусаевой на контроль федерального СК

фото ЗакС политика Глава СПЧ попросил Бастрыкина взять дело Заремы Мусаевой на контроль федерального СК

Руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой перевести из Чечни на федеральный контроль дело Заремы Мусаевой, делится "Подъём".

"Риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные", — говорится в обращении Фадеева.

Передача дела на федеральный уровень, уверен глава СПЧ, поможет "снизить градус напряженности".

Напомним, в конце января в российском медийном пространстве разгорелся скандал из-за того, что чеченские силовики вывезли на территорию республики из Нижнего Новгорода Зарему Мусаеву — жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. С их семьей у Рамзана Кадырова объявленная им же кровная вражда. После возникшего резонанса Кадыров публично приравнял журналистку "Новой газеты" Елену Милашину к террористам, подлежащим уничтожению. Издание в связи с этим пожаловалась главе СК Александру Бастрыкину, а главред "Эха Москвы" — президенту Владимиру Путину. Однако пока чиновники федерального уровня если и комментируют угрозы Кадырова, то максимально отстранённо.


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