Глава СПЧ попросил Бастрыкина взять дело Заремы Мусаевой на контроль федерального СК

Руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой перевести из Чечни на федеральный контроль дело Заремы Мусаевой, делится "Подъём".

"Риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные", — говорится в обращении Фадеева.

Передача дела на федеральный уровень, уверен глава СПЧ, поможет "снизить градус напряженности".

Напомним, в конце января в российском медийном пространстве разгорелся скандал из-за того, что чеченские силовики вывезли на территорию республики из Нижнего Новгорода Зарему Мусаеву — жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. С их семьей у Рамзана Кадырова объявленная им же кровная вражда. После возникшего резонанса Кадыров публично приравнял журналистку "Новой газеты" Елену Милашину к террористам, подлежащим уничтожению. Издание в связи с этим пожаловалась главе СК Александру Бастрыкину, а главред "Эха Москвы" — президенту Владимиру Путину. Однако пока чиновники федерального уровня если и комментируют угрозы Кадырова, то максимально отстранённо.