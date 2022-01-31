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Новости 14:28

"Новая газета" потребовала от Бастрыкина возбудить уголовное дело против Кадырова

фото ЗакС политика "Новая газета" потребовала от Бастрыкина возбудить уголовное дело против Кадырова

Резкие высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о правозащитнике Игоре Каляпине и журналистке Елене Милашиной, которых он в угрожающем пассаже уподобил террористам, стали поводом для обращения в Следственный комитет редакции "Новой газеты".

Журналистский коллектив требует от главы ведомства Александра Бастрыкина возбудить в отношении чеченского лидера уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды (ч.2 ст. 282 УК). Авторы указывают на то, что Кадыров говорит о необходимости уничтожения террористов и готовности это делать и дальше, в чем можно услышать прямую угрозу Каляпину и Милашиной.

Скандал начался после того, как на машине с чеченскими номерами с территории Нижегородской области силой вывезли Зарему Мусаеву, которая приходится женой федеральному судье в отставке Сайди Янгулбаеву. Со всей их семьей у Кадырова открытый конфликт. Правозащитники и журналисты, возмутившиеся силовыми действиями "кадыровцев", называют произошедшее похищением человека. Проблема усугубляется тем, что Мусаева страдает от диабета. По некоторым данным, под арестом ей отказывают в инсулине.

Ранее к Бастрыкину в связи с инцидентом в устной форме обращался публицист и политик Максим Шевченко. В Кремле от скандала последовательно дистанцируются.


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