Глава МО "Волковское" стал подозреваемым в деле о лишении мандата

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы МО "Волковское" Михаила Куренева. Силовики сочли криминальным эпизод с лишением мандата депутата Дмитрия Галашева на заседании, о котором стало известно задним числом и которое, как выяснилось на суде, не проводилось вовсе или как минимум не собрало кворума. В действиях Куренева, имевших место минувшим летом, сотрудники петербургского управления СК усматривают признаки ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и ст. 292 УК (служебный подлог). Меру пресечения депутату пока избирать не стали, о чем пишет издание "Фонтанка".

Лишить Галашева мандата, как и нескольких других муниципалов, в основном имеющих оппозиционные взгляды, в прошлом году захотел губернатор Александр Беглов, под предлогом ошибок в их декларациях. Факт наличия ошибок Галашев не отрицал, лишь ставя под сомнение их существенность. В декабре ему удалось добиться через суд восстановления своих полномочий: изъятая СК документация показала, что заседание в стенах муниципалитета, на котором бы его могли законно исключить из совета, действительно не проводилось.

Ранее ЗАКС.Ру отправлял запрос в СК, касающийся ситуации с лишением Галашева мандата на "вымышленном" заседании, но пока ответа не получил.

Примечательно, что за последнее время это уже второе уголовное дело, связанное с МО "Волковское". В начале текущей недели сообщалось об обысках у десяти его сотрудников, которые велись в рамках дела в отношении депутата Александра Савченкова. Ему вменяют получение "откатов" от сотрудников, которых в муниципалитете регулярно премировали.