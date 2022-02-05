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Муниципал 10:25

Глава МО "Волковское" стал подозреваемым в деле о лишении мандата

фото ЗакС политика Глава МО "Волковское" стал подозреваемым в деле о лишении мандата

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы МО "Волковское" Михаила Куренева. Силовики сочли криминальным эпизод с лишением мандата депутата Дмитрия Галашева на заседании, о котором стало известно задним числом и которое, как выяснилось на суде, не проводилось вовсе или как минимум не собрало кворума. В действиях Куренева, имевших место минувшим летом, сотрудники петербургского управления СК усматривают признаки ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и ст. 292 УК (служебный подлог). Меру пресечения депутату пока избирать не стали, о чем пишет издание "Фонтанка".

Лишить Галашева мандата, как и нескольких других муниципалов, в основном имеющих оппозиционные взгляды, в прошлом году захотел губернатор Александр Беглов, под предлогом ошибок в их декларациях. Факт наличия ошибок Галашев не отрицал, лишь ставя под сомнение их существенность. В декабре ему удалось добиться через суд восстановления своих полномочий: изъятая СК документация показала, что заседание в стенах муниципалитета, на котором бы его могли законно исключить из совета, действительно не проводилось.

Ранее ЗАКС.Ру отправлял запрос в СК, касающийся ситуации с лишением Галашева мандата на "вымышленном" заседании, но пока ответа не получил.

Примечательно, что за последнее время это уже второе уголовное дело, связанное с МО "Волковское". В начале текущей недели сообщалось об обысках у десяти его сотрудников, которые велись в рамках дела в отношении депутата Александра Савченкова. Ему вменяют получение "откатов" от сотрудников, которых в муниципалитете регулярно премировали.


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МО Волковское
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Пока еще нет голосов...
Галашев Дмитрий Юрьевич
Пока еще нет голосов...
Куренев Михаил Юрьевич
Пока еще нет голосов...
Савченков Александр Николаевич
Упоминаемые персоны
Галашев Дмитрий Юрьевич
Куренев Михаил Юрьевич 
Савченков Александр Николаевич

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