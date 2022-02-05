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Новости 17:02

В Петербурге умер режиссер Виктор Бутурлин, известный по сериалу "Улицы разбитых фонарей"

фото ЗакС политика В Петербурге умер режиссер Виктор Бутурлин, известный по сериалу "Улицы разбитых фонарей"

В Петербурге на 76-м году жизни ушел из жизни режиссер-постановщик Виктор Бутурлин, о чем сообщает официальный сайт киностудии "Ленфильм". 

"Коллеги Виктора Батурлина, его ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал, запомнили его энергичным и остроумным другом и талантливым художником", - говорится в сообщении.

Наиболее широко известные проекты с его участием представляют собой полицейские и детективные сериалы 1990-х — 2000-х годов: "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Однако Бутурлин не меньшую часть своей карьеры посвятил и более серьезному кино: например, на фестивалях высоко отмечали его работы "Садовник" и "Торможение в небесах". 

Всю свою профессиональную жизнь режиссер посвятил "Ленфильму". На студии 5 февраля вспомнили о сотрудничестве Бутурлина со сценаристом Виктором Мережко, который скончался неделю назад.


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