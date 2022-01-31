ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:02

В Петербурге от последствий коронавируса скончался сценарист и режиссер Виктор Мережко

фото ЗакС политика В Петербурге от последствий коронавируса скончался сценарист и режиссер Виктор Мережко

Накануне вечером в петербургской больнице на 85-м году жизни умер сценарист, актер и режиссер народный артист Виктор Мережко, о чем сообщил ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов. Смерть явилась следствием осложнений, которые принесла с собой развившаяся коронавирусная инфекция: в определенный момент легкие артиста были поражены более чем на 90%.

Как дала понять дочь деятеля искусств Мария Мережко, он не слишком стремился поправить пошатнувшееся здоровье и недостаточно серьезно относился к коронавирусу.

"Папа отмахивался: само пройдёт, обычная простуда. И занимался самолечением. Перед Новым годом он разговаривал по телефону с Александром Збруевым, и тот обратил внимание, что отец еле говорит. Посоветовал съездить в больницу. Но папа: нет, никаких больниц, не трогайте меня", - приводит ее рассказ "Комсомольская правда".

Наиболее известные фильмы, снятые по сценариям Мережко, это "Полеты во сне и наяву" (режиссер Роман Балаян), "Родня" (режиссер Никита Михалков) и "Одинокая женщина желает познакомиться" (режиссер Виктор Криштофович).

В последние десять лет сценарист проживал в Петербурге.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости31 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама