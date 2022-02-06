В 2021 году в России средний чек на оплату ЖКУ составил почти 3,5 тысячи рублей

Средний счёт россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг в 2021 году составил 3 405 рублей: в 2020-м сумма держалась на отметке в 3 168 рублей, отмечается в исследовании банка "Русский стандарт".

Согласно финансовому изысканию, петербуржцы в среднем платили 2 806 рублей за услуги ЖКУ. В Москве этот показатель составлял 3 475 рублей. Самые внушительные счета получали жители Набережных Челн, где средний чек составил 4 772 рубля.

Эксперты пришли к выводу, что в прошлом году счета существенно выросли из-за морозной зимы, в то время как в 2020-м она была аномально тёплой: в то время батареи в домах россиян отапливали не на предельных мощностях.

Напомним, ранее стало известно, что начиная с грядущего ноября благодаря созданию Единого расчетного центра по ЖКХ петербуржцы начнут получать вместо нескольких квитанций для оплаты коммунальных услуг одну.