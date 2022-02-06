ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:14

В 2021 году в России средний чек на оплату ЖКУ составил почти 3,5 тысячи рублей

фото ЗакС политика В 2021 году в России средний чек на оплату ЖКУ составил почти 3,5 тысячи рублей

Средний счёт россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг в 2021 году составил 3 405 рублей: в 2020-м сумма держалась на отметке в 3 168 рублей, отмечается в исследовании банка "Русский стандарт".

Согласно финансовому изысканию, петербуржцы в среднем платили 2 806 рублей за услуги ЖКУ. В Москве этот показатель составлял 3 475 рублей. Самые внушительные счета получали жители Набережных Челн, где средний чек составил 4 772 рубля.

Эксперты пришли к выводу, что в прошлом году счета существенно выросли из-за морозной зимы, в то время как в 2020-м она была аномально тёплой: в то время батареи в домах россиян отапливали не на предельных мощностях. 

Напомним, ранее стало известно, что начиная с грядущего ноября благодаря созданию Единого расчетного центра по ЖКХ петербуржцы начнут получать вместо нескольких квитанций для оплаты коммунальных услуг одну.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама