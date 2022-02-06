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Новости 15:30

Фанаты всех клубов РФПЛ, кроме "Ахмата", присоединились к бойкоту Fan ID

фото ЗакС политика Фанаты всех клубов РФПЛ, кроме "Ахмата", присоединились к бойкоту Fan ID

Фанатские объединения почти всех клубов, играющих в Российской футбольной премьер-лиге, достигли консолидированной протестной позиции по отношению к закону о паспортах болельщика Fan Id: представители фан-движений 15 из 16 команд не будут посещать матчи, на которых требуется предъявлять документ. Исключение составила только группа поддержки команды "Ахмат" из Грозного, пока не выразившая своей внятной позиции по актуальному вопросу, о чем пишет портал Sports.ru.

Некоторые фан-движения настроены наиболее радикально: тем их членам, кто будет замечен в посещении матчей, грозит исключение из рядов. Такие внутренние правила ввели фан-клубы "Спартака", ЦСКА и "Химок".

Отметим, что принятый Госдумой перед Новым годом закон не устраивает широкое сообщество болельщиков требованием предоставления избыточного, с их точки зрения, количества персональных данных в не совсем прозрачных целях. Более того, персональный идентификатор некоторым болельщикам могут и не выдать вовсе, сославшись на некую угрозу государственной безопасности.

Подробнее о конфликте вокруг введения "паспортов болельщика" читайте в материале ЗАКС.Ру.  


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