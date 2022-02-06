Воспитанников Суворовского училища начнут организованно прививать от коронавируса

С понедельника в Петербурге стартует централизованная вакцинация от коронавируса воспитанников Суворовского училища препаратом "Спутник М", о чем сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Как и в случае с остальными группами подростков, которых прививают этой вакциной, в возрасте от 12 до 15 лет им потребуется письменное согласие родителей, а возрасте от 15 до 17 лет - собственное заверенное согласие. Иммунизировать "суворовцев" будут в здании одной из детских поликлиник и только при отсутствии медицинских противопоказаний.

"Перед прививкой на территории медицинского учреждения специалисты измерят температуру и проконсультируют воспитанников по интересующим их вопросам. После введения препарата подростки будут находиться под наблюдением медиков в течение получаса", - говорится в сообщении.

Отметим, что 6 февраля губернатор Александр Беглов констатировал многократное падение числа вакцинирующихся от коронавируса петербуржцев.