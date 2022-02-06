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Для бесплатной поездки на сеанс КТ на такси петербуржцам потребуется назначение врача

фото ЗакС политика Для бесплатной поездки на сеанс КТ на такси петербуржцам потребуется назначение врача

Чиновники из петербургского правительства заключили анонсированные на неделе контракты с перевозчиками для транспортировки коронавирусных больных, которым нужно пройти процедуру компьютерной томографии. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Для заказа специального такси существует два специальных телефонных номера (328-00-00, 329-00-00) и два электронных адреса (dst_disp@taxi068.ru и disp@6-000-000.ru). Любому, кто обратится за услугой, потребуется иметь при себе назначение врача. На сегодняшний день петербуржцы с коронавирусом могут пройти КТ в девяти медицинских учреждениях. 

Напомним, что организация бесплатных поездок на такси до центров, где делают компьютерную томографию, стала частью нового денежного транша от Смольного, пошедшего на борьбу с пандемией. О выделении дополнительных 1,5 млрд рублей на логистические расходы и закупку средств индивидуальной защиты объявили во вторник 1 февраля.


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