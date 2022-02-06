Для бесплатной поездки на сеанс КТ на такси петербуржцам потребуется назначение врача

Чиновники из петербургского правительства заключили анонсированные на неделе контракты с перевозчиками для транспортировки коронавирусных больных, которым нужно пройти процедуру компьютерной томографии. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Для заказа специального такси существует два специальных телефонных номера (328-00-00, 329-00-00) и два электронных адреса (dst_disp@taxi068.ru и disp@6-000-000.ru). Любому, кто обратится за услугой, потребуется иметь при себе назначение врача. На сегодняшний день петербуржцы с коронавирусом могут пройти КТ в девяти медицинских учреждениях.

Напомним, что организация бесплатных поездок на такси до центров, где делают компьютерную томографию, стала частью нового денежного транша от Смольного, пошедшего на борьбу с пандемией. О выделении дополнительных 1,5 млрд рублей на логистические расходы и закупку средств индивидуальной защиты объявили во вторник 1 февраля.