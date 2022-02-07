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Новости 9:03

В Петербург ненадолго пришло мартовское тепло

фото ЗакС политика В Петербург ненадолго пришло мартовское тепло

Петербург стал местом действия для очередного североатлантического циклона, один за другим сменяющих друг друга нынешней зимой. Погодное явление, отголоски которого наблюдаются 7 февраля, синоптики назвали "Роксана", о чем на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

"Его стараниями к берегам Невы будут поступать хорошо согретые Гольфстримом и влажные океанические воздушные массы. Это сделает погоду облачной, пройдёт мокрый снег, временами переходящие в дожди", - пишет метеоролог.

Циклон принес в город оттепель, сопоставимую с той, что бывает в концовке марта. Установившаяся температура воздуха +1...+3° создала угрозу гололедицы, тогда как атмосферное давление находится на пониженном уровне. Ожидается, что плюсовая температура закончится уже к вечеру вторника.


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