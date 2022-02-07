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Новости 10:17

"Коммунисты России" протестуют против установки доски в память о деде Довлатова

фото ЗакС политика "Коммунисты России" протестуют против установки доски в память о деде Довлатова

Планы общественного движения "Последний адрес" установить в Петербурге мемориальную доску в честь репрессированного большевиками деда писателя Сергея Довлатова встретили отторжение со стороны "Коммунистов России". Лидер петербургского отделения партии Сергей Малинкович, признавая, что политические преследования в 1930-х годов нередко были несправедливыми, тем не менее находит увековечивание памяти Исаака Мечика "избыточным". Ему представляется, что одного родства с популярным человеком недостаточно для того, чтобы удостоиться столь высокой чести.

"Но давайте тогда увековечим память дедушки Пушкина и Гоголя, Гранина и Шефнера, дедушки Ольги Бергольц и дедушки Шостаковича, Мандельштама. Это абсурдная логика", - считает коммунист.

Не забыл Малинкович и о собственной семье.

"Мой дедушка защищал Ленинград , был тяжело ранен, бабушка-зенитчица также была дважды ранена, давайте им город разместит мемориальные таблички, адреса я дам", - заявил крупный политик.

Напомним, общественники собираются установить доску 13 февраля на доме №3 по Днепропетровской улице (исторический район Лиговка). Деда писателя Исаака Мечика, неоднократно упомянутого в автобиографической прозе Довлатова, арестовали в 1938 году по сфабрикованному политическому делу и приговорили к расстрелу. Впоследствии Мечик был реабилитирован.


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