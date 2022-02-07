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Новости 10:45

"Не многовато на себя берешь?": Яшин открыто обратился к Кадырову

фото ЗакС политика "Не многовато на себя берешь?": Яшин открыто обратился к Кадырову

Московский политик и муниципальный депутат Илья Яшин опубликовал видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, в котором призвал его смягчить риторику и перестать запугивать политических противников, правозащитников и журналистов.

"Не хочешь жить по закону — возьми лист бумаги и напиши заявление об отставке, а еще, Рамзан, в нашей стране недопустимо убивать оппонентов и угрожать им смертью, даже суд не может приговорить человека к смертной казни. Ты считаешь себя больше, чем государство? Не многовато на себя берешь?", - произнес оппозиционер на своем YouTube-канале.

По словам Яшина, "все это зашло слишком далеко", и должен найтись хоть кто-то в России, кто прямо и публично скажет Кадырову о его неправоте. Политик также заявил, что чеченцы и кадыровцы — не одно и то же, поскольку, по его мнению, группировка нынешнего лидера республики грубо захватила власть и удерживает ее. Тем не менее, как отмечает московский мундеп, Кадыров постоянно выступает от лица всех чеченцев.

"Вот смотри, Рамзан, я родился и вырос в Москве, это моя страна, я здесь живу и никуда не собираюсь уезжать, и я открыто говорю, что не боюсь тебя и испытываю к тебе презрение. <...>За то, что ты пытаешься вернуть мою страну в Средневековье, за то, что купаешься в деньгах и роскоши за счет остальной России. Я понимаю, что на твоей стороне сейчас сила, но на моей правда, а она всегда побеждает", - заключил Яшин.

Москвич объявил о сборе подписей за отставку Кадырова, прикрепив к видео ссылку на петицию.

Напомним, последний скандал с участием Кадырова разгорелся после того, как чеченские силовики принудительно вывезли из Нижнего Новгорода Зарему Мусаеву, жену бывшего федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Уже в Чечне ее арестовали якобы за нападение на полицейского. В начале февраля высшие чиновники республики, а также депутат Госдумы Адам Делимханов стали публично угрожать смертью всем членам семьи Янгулбаева. Угрозы доносились также в адрес правозащитников и журналистов.


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