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Новости 13:08

"Это комедия": Милонов упрекнул канадских хоккеисток, отказавшихся играть с россиянками без масок

фото ЗакС политика "Это комедия": Милонов упрекнул канадских хоккеисток, отказавшихся играть с россиянками без масок

Хоккейный поединок в рамках пекинской Олимпиады между россиянками и канадками, по требованию последних проведенный спортсменками в масках, расценил как "комедию" депутат Госдумы Виталий Милонов. В его логике, противники россиян таким образом хотели избежать ответственности за возможное поражение, и сравнил ситуацию с уроками, не выученными в школе.

"Можно было нагреть градусник, чтобы он показал повышенную температуру. Тебе именно сегодня нужно поболеть, но это все быстро разоблачалось. У канадцев тоже самое. Неуверенность в себе они списывают на боязнь коронавируса", - заявил единоросс в интервью "Спорт-Экспрессу".

Более того, канадки в понимании Милонова проявили признаки "группового безумия". В поведении соперника он также усмотрел диктаторские черты.

Отметим, что матч, начало которого задержали на час, завершился победой канадок с разгромным счетом 6:1.


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

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