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Муниципал 15:48

Прокуратура не смогла разобраться в сайте совета МО "Смольнинское"

фото ЗакС политика Прокуратура не смогла разобраться в сайте совета МО "Смольнинское"

В Смольнинском районном суде Петербурга 7 февраля прошло очередное заседание по иску прокуратуры Центрального района к муниципальному совету МО "Смольнинское" из-за отсутствия публикаций решений суда на сайте округа и в местной газете. В суде рассмотрели протоколы осмотра сайта, в которых говорится, что прокуратура не смогла найти опубликованные решения. 

- На страницу с публикациями решений судов они не зашли ни в одном из проколов. Мы в ответ предоставили наш протокол осмотра сайта с нужной страницей. Дальше вся дискуссия сводилась к тому, что у прокуратуры есть претензии к юзабилити дизайна сайта, ну а мы, на наш взгляд, резонно отвечали, что это точно не компетенция совета. Если есть претензии к сайту - то это к редактору сайта, - рассказал ЗАКС.Ру депутат Дмитрий Балтруков. 

Балтруков добавил ,что на заседании присутствовали депутаты Елена Бархатова и Алексей Шавлов, которые заявили, что им "стыдно за нынешний совет", и согласились с исковыми требованиями прокуратуры. 

Судья решил привлечь в качестве заинтересованного лица сотрудников местной администрации, чтобы узнать, кто отвечает за выпуск газеты. По словам Балтрукова, в бюджете расходы на газету возложены на администрацию, а муниципалы считают, что для передачи им полномочий нужно отдельное решение совета. Впрочем, муниципальное издание уже долгое время не выпускается. Следующее заседание назначено на 15 марта. 

Напомним, прокуратура решила обратиться в суд по инициативе главы МО Григория Ранкова из-за того, что депутаты не опубликовали на сайте решения Городского суда о признании незаконными некоторых решений совета. Это уже второй иск прокуратуры к депутатам МО "Смольнинское" из-за которого совету грозит роспуск. Первый иск ведомства подан из-за непроведения правомочных заседаний в течение трех месяцев. 

С 2019 года в МО "Смольнинское" продолжается конфликт между депутатами и главой округа Ранковым, который, по мнению мундепов, саботирует работу совета. Из-за закрытого помещения муниципалитета избранникам приходится собираться на крыльце. Выбрать нового главу не получалось из-за недостаточного количества голосов за предложенных кандидатов. 

Константин Леньков


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Пока еще нет голосов...
МО Смольнинское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Балтруков Дмитрий Николаевич
Пока еще нет голосов...
Бархатова Елена Николаевна
Пока еще нет голосов...
Шавлов Алексей Валентинович
Упоминаемые персоны
Балтруков Дмитрий Николаевич 
Бархатова Елена Николаевна
Ранков Григорий Михайлович 
Шавлов Алексей Валентинович 

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