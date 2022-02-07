Прокуратура не смогла разобраться в сайте совета МО "Смольнинское"

В Смольнинском районном суде Петербурга 7 февраля прошло очередное заседание по иску прокуратуры Центрального района к муниципальному совету МО "Смольнинское" из-за отсутствия публикаций решений суда на сайте округа и в местной газете. В суде рассмотрели протоколы осмотра сайта, в которых говорится, что прокуратура не смогла найти опубликованные решения.

- На страницу с публикациями решений судов они не зашли ни в одном из проколов. Мы в ответ предоставили наш протокол осмотра сайта с нужной страницей. Дальше вся дискуссия сводилась к тому, что у прокуратуры есть претензии к юзабилити дизайна сайта, ну а мы, на наш взгляд, резонно отвечали, что это точно не компетенция совета. Если есть претензии к сайту - то это к редактору сайта, - рассказал ЗАКС.Ру депутат Дмитрий Балтруков.

Балтруков добавил ,что на заседании присутствовали депутаты Елена Бархатова и Алексей Шавлов, которые заявили, что им "стыдно за нынешний совет", и согласились с исковыми требованиями прокуратуры.

Судья решил привлечь в качестве заинтересованного лица сотрудников местной администрации, чтобы узнать, кто отвечает за выпуск газеты. По словам Балтрукова, в бюджете расходы на газету возложены на администрацию, а муниципалы считают, что для передачи им полномочий нужно отдельное решение совета. Впрочем, муниципальное издание уже долгое время не выпускается. Следующее заседание назначено на 15 марта.

Напомним, прокуратура решила обратиться в суд по инициативе главы МО Григория Ранкова из-за того, что депутаты не опубликовали на сайте решения Городского суда о признании незаконными некоторых решений совета. Это уже второй иск прокуратуры к депутатам МО "Смольнинское" из-за которого совету грозит роспуск. Первый иск ведомства подан из-за непроведения правомочных заседаний в течение трех месяцев.

С 2019 года в МО "Смольнинское" продолжается конфликт между депутатами и главой округа Ранковым, который, по мнению мундепов, саботирует работу совета. Из-за закрытого помещения муниципалитета избранникам приходится собираться на крыльце. Выбрать нового главу не получалось из-за недостаточного количества голосов за предложенных кандидатов.

Константин Леньков