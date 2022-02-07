В Москве силовики задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину

Столичные правоохранители задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину, уведомил "Медиазону"* адвокат Даниил Берман.

В руки к правоохранителям активистка попала после посещения инспектора ФСИН, у которого она должна отмечаться ввиду приговора по "санитарному делу".

Алехину намерены доставить в ОВД по Тверскому району. Причина задержания на данный момент устанавливается.

Последний раз Алехина, а также её подруга, муниципал Люся Штейн были отправлены под административный арест 17 декабря 2021 года за демонстрацию нацистской символики. В спецприёмнике они объявляли голодовку.

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