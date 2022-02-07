"Не верьте ни единому слову!": Вишневский усомнился в обещании Смольного сохранить памятники на Охтинском мысе

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") скептически воспринял заявления вице-губернатора Бориса Пиотровского, который ранее 7 февраля сообщил о появлении исторического ландшафтного парка на Охтинском мысе.

Главное, на что обращает внимание парламентарий, то обстоятельство, что в состав рабочей группы по проекту, в которую входят представители Минкультуры, Смольного и "Газпрома", не были приглашены градозащитники, как того требовал сам Владимир Путин.

По словам депутата, член рабгруппы, археолог и открыватель памятников Охтинского мыса Петр Сорокин об обновлённом проекте ничего не слышал.

"Если кто-то вдруг решил, что теперь-то охтинские памятники в безопасности, — не верьте ни единому слову!" - призывает Вишневский на просторах своего телеграм-канала.

"Яблочник" намерен обратиться к Пиотровскому за "конкретикой", а именно - представить широкой публике план территории, площадь застройки и зоны зелёных насаждений, а также перечень археологических объектов, которые будут сохранены.

"И, конечно, спрошу о том, кто входит в состав рабочей группы, которая в очередной раз определяла судьбу Охтинского мыса, и кто там выполнял роль градозащитников", - подытожил Вишневский.

О планах по разработке территории и возведении исторического парка на территории мыса Пиотровский рассказал ранее сегодня, 7 февраля.

Напомним, изначально на пустующем участке Охтинского мыса, на котором в "нулевых" годах были обнаружены средневековые памятники, "Газпром" собирался возвести свой офисный центр. Градозащитники раскритиковали саму идею строительства, призывая городские власти сохранить руины крепости Ландскрона.