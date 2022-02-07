Горсуд сохранил мандат депутата МО "Горелово" Юлии Лебедевой

Петербургский городской суд 7 февраля оставил в силе решение Красносельского районного суда о восстановлении полномочий депутата МО "Горелово" Юлии Лебедевой, отставки которой требовал губернатор Александр Беглов весной 2021 года.

Лебедева считает, что представители Смольного не станут обжаловать решение Горсуда, а действия муниципального совета, по ее словам, зависят лишь от "амбиций" главы МО Дмитрия Иванова.

Иванов в разговоре с ЗАКС.Ру не стал комментировать решение суда, но отметил, если в резолютивной части судья повторит решение районного суда, то, вероятно, он попробует оспорить его.

Напомним, в мае 2021 года депутаты МО "Горелово" с третьего раза смогли проголосовать за лишение мандатат Лебедевой. Причиной стали декларации депутата и ее супруга, который якобы не указал в пользовании недвижимость, в которой их семья уже длительное время не проживает. Самой Лебедевой приписали неуказанный доход по договору страхованию, который по ошибке указал банк. В районном суде Лебедевой удалось доказать, что голосование по ее вопросу было проведено с нарушениями. Однако, в части несущественности вменяемых нарушений суд не согласился.

Ранее в Петербурге суд восстановил мандат депутата МО "Малая Охта" Веры Морозовой, которую лишили полномочий еще в конце 2020 года. На оспаривание решение совета потребовался почти год.

Константин Леньков