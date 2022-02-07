Муниципал
ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 19:14

Горсуд сохранил мандат депутата МО "Горелово" Юлии Лебедевой

фото ЗакС политика Горсуд сохранил мандат депутата МО "Горелово" Юлии Лебедевой

Петербургский городской суд 7 февраля оставил в силе решение Красносельского районного суда о восстановлении полномочий депутата МО "Горелово" Юлии Лебедевой, отставки которой требовал губернатор Александр Беглов весной 2021 года. 

Лебедева считает, что представители Смольного не станут обжаловать решение Горсуда, а действия муниципального совета, по ее словам, зависят лишь от "амбиций" главы МО Дмитрия Иванова. 

Иванов в разговоре с ЗАКС.Ру не стал комментировать решение суда, но отметил, если в резолютивной части судья повторит решение районного суда, то, вероятно, он попробует оспорить его. 

Напомним, в мае 2021 года депутаты МО "Горелово" с третьего раза смогли проголосовать за лишение мандатат Лебедевой. Причиной стали декларации депутата и ее супруга, который якобы не указал в пользовании недвижимость, в которой их семья уже длительное время не проживает. Самой Лебедевой приписали неуказанный доход по договору страхованию, который по ошибке указал банк. В районном суде Лебедевой удалось доказать, что голосование по ее вопросу было проведено с нарушениями. Однако, в части несущественности вменяемых нарушений суд не согласился. 

Ранее в Петербурге суд восстановил мандат депутата МО "Малая Охта" Веры Морозовой, которую лишили полномочий еще в конце 2020 года. На оспаривание решение совета потребовался почти год. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Горелово
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Лебедева Юлия Николаевна
Упоминаемые персоны
Лебедева Юлия Николаевна

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама