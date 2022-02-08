Партия социальной защиты просит Беглова распустить совет МО "Смольнинское"

Петербургское отделение Партии социальной защиты, имеющее давние счеты с нынешним составом МО "Смольнинское", обратилось к губернатору Александру Беглову с письмом, в котором звучит призыв как можно скорее распустить этот муниципальный совет. Просьба сопровождается целым набором аргументов.

Во-первых, отмечают авторы, деятельность совета де-факто прекратилась уже более года назад, поскольку на заседаниях раз за разом не достигается кворум. Во-вторых, мундепам до сих пор припоминают демонстративное снятие со стены зала заседаний портрета президента, что в партии приравнивают к оскорблению первого лица. Кроме того, в течение нынешнего созыва, по оценке авторов письма, мундепы принимали документы, идущие вразрез с городским и федеральным законодательством, что впоследствии подтверждалось в судах.

"Главной миссией этих депутатов – это организация несанкционированного гей-парада в Центральном районе Санкт-Петербурга, замена государственного флага России на радужный флаг ЛГБТ на правительственных зданиях, а также вовлечение граждан России в ЛГБТ-сообщество с целью увеличения электоральной поддержки ", - наконец, гласит наиболее развернутый довод, относящийся уже ко всем "яблочникам", представленным в муниципалитетах Центрального района.

Отметим, что представители партии участвовали в муниципальных выборах осени 2019 года, но никто из них не смог пройти в состав совета МО "Смольнинское". Причиной своего поражения сподвижники Виктора Перова назвали фальсификационные технологии: по их мнению, на бюллетени наносили специальный спрей, позволявший спрятаться галочкам напротив одних кандидатов и, наоборот, появиться - напротив других.