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Новости 10:50

В деле о смертельном отравлении петербургских пациентов барием появились новые фигуранты

фото ЗакС политика В деле о смертельном отравлении петербургских пациентов барием появились новые фигуранты

Уголовное дело, возбужденное после нескольких смертей пациентов диагностического центра на улице Сикейроса в Петербурге (ГКДЦ №1), пополнилось новыми фигурантами. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба регионального управления СК.

"В настоящее время двум заместителям главного врача данного центра также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в релизе.

Ранее суд отправил на два месяца в СИЗО главврача Евгения Попова и завотделением лучевой терапии Елену Медведеву. Еще один фигурант дела, старшая медсестра центра, находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что, по версии следствия, персоналом ГКДЦ в медицинских целях использовалось вещество "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", не являющееся медицинским препаратом, о чем сотрудники учреждения доподлинно знали. Применение бария привело к семи летальным исходам, зафиксированным нынешней зимой у петербуржцев, прошедших обследование желудка.


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