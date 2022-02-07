Суд в Петербурге арестовал завотделением медцентра, семеро пациентов которого скончались

Октябрьский районный суд Петербурга постановил взять под стражу Елену Медведеву, работающую заведующей отделением в диагностическом центре на улице Сикейроса (ГКДЦ №1), после обследования в котором нынешней зимой скончались семеро пациентов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов. Медведевой предъявили обвинение по ч.3 ст. 238 УК (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), максимальное наказание по которой - десять лет заключения. Свою вину женщина признала частично, на заседании 7 февраля просила о домашнем аресте в качестве меры пресечения, однако суд решил, что до 25 марта она пробудет в изоляторе.

По версии следствия, Медведева доподлинно знала, что препарат "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%" не является медицинским, и тем не менее позволяла его использование в стенах медцентра в качестве такового.

Напомним, что в конце января одно за другим стали поступать сообщения о смертях пациентов, в недавнем времени прошедших в ГКДЦ №1 обследование желудка.

Ранее в СИЗО отправили главврача ГКДЦ №1 Евгения Попова.