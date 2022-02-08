Гречка стала продуктом, сильнее всего подорожавшим в 2021 году

Компания "Эвотор", специализирующаяся на так называемых "умных кассах", представила свои аналитические выкладки, касающиеся продовольственной инфляции за прошедший год. По данным компании, на которые ссылается ТАСС, наибольший рост розничной цены продемонстрировали гречка (+24%), сосиски (+22%) и пельмени (+21%). Пятерку товаров, подорожавших заметнее остальных, замкнули вафли (+18%), а также пюре и лапша быстрого приготовления (+17%).

Исследование затронуло 523 товара в 71 категории.

Напомним, что по итогам прошлого года Росстат и Минэкономразвития зафиксировали общую инфляцию на уровне 8,39%, а продовольственную - на уровне 10,62%. Примечательно, что в Петербурге цены на товары и услуги выросли значительнее, чем в Москве.