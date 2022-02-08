Мейксин: Пока нет информации о проведении муниципальных выборов в Петербурге

Вице-губернатор по внутренней политике Петербурга Максим Мейксин в ответе на запрос ЗАКС.Ру напомнил, что муниципальные образования преобразовываются по инициативе населения, органов местного самоуправления и государственной власти. Порядок изменения прописан в законах, отметил вице-губернатор. Он сообщил, что сейчас ему ни о каких подобных предложениях неизвестно.

"В настоящее время информацией о таких инициативах мы не располагаем. В 2019 году в Санкт-Петербурге прошли муниципальные выборы на срок полномочий - 5 лет. Соответственно, плановая дата следующих муниципальных выборов 2024 год", - написал Мейксин.

Напомним, сейчас в Государственной думе рассматривается закон о местном самоуправлении. Он подразумевает упразднение нескольких видов муниципальных образований. Также на протяжении нескольких месяцев политики и чиновники Петербурга говорят о необходимости объединения муниципалитетов города для увеличения их площади и уменьшения их числа.

В настоящий момент в Петербурге 111 муниципальных образований. В большинстве из них выборы прошли в 2019 года, но в МО "Автово" и одном из округов МО "Ланское" (бывшая "Черная речка") за новых депутатов голосовали в сентябре 2021 года.

София Саттарова