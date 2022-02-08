Муниципал
ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 11:42

Мейксин: Пока нет информации о проведении муниципальных выборов в Петербурге

фото ЗакС политика Мейксин: Пока нет информации о проведении муниципальных выборов в Петербурге

Вице-губернатор по внутренней политике Петербурга Максим Мейксин в ответе на запрос ЗАКС.Ру напомнил, что муниципальные образования преобразовываются по инициативе населения, органов местного самоуправления и государственной власти. Порядок изменения прописан в законах, отметил вице-губернатор. Он сообщил, что сейчас ему ни о каких подобных предложениях неизвестно.

"В настоящее время информацией о таких инициативах мы не располагаем. В 2019 году в Санкт-Петербурге прошли муниципальные выборы на срок полномочий - 5 лет. Соответственно, плановая дата следующих муниципальных выборов 2024 год", - написал Мейксин. 

Напомним, сейчас в Государственной думе рассматривается закон о местном самоуправлении. Он подразумевает упразднение нескольких видов муниципальных образований. Также на протяжении нескольких месяцев политики и чиновники Петербурга говорят о необходимости объединения муниципалитетов города для увеличения их площади и уменьшения их числа. 

В настоящий момент в Петербурге 111 муниципальных образований. В большинстве из них выборы прошли в 2019 года, но в МО "Автово" и одном из округов МО "Ланское" (бывшая "Черная речка") за новых депутатов голосовали в сентябре 2021 года. 

 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама