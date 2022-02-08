ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:08

Обвиняемому в госизмене 80-летнему ученому Митько продлили домашний арест

фото ЗакС политика Обвиняемому в госизмене 80-летнему ученому Митько продлили домашний арест

В рамках дела о государственной измене, возбужденного петербургскими силовиками в отношении ученого Валерия Митько, 80-летнему исследователю Арктики продлили домашний арест еще на полгода. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел" в своем Telegram-канале.

Дело открыли летом 2020 года, тогда же суд запретил пожилому ученому совершать прогулки. Находясь под следствием, он уже попадал в больницу.

По версии следствия, Митько, находясь в 2018 году с лекциями в Китае, передал спецслужбам КНР секретные сведения, касающиеся способов и методов обнаружения подводных лодок.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама