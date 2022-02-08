Обвиняемому в госизмене 80-летнему ученому Митько продлили домашний арест

В рамках дела о государственной измене, возбужденного петербургскими силовиками в отношении ученого Валерия Митько, 80-летнему исследователю Арктики продлили домашний арест еще на полгода. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел" в своем Telegram-канале.

Дело открыли летом 2020 года, тогда же суд запретил пожилому ученому совершать прогулки. Находясь под следствием, он уже попадал в больницу.

По версии следствия, Митько, находясь в 2018 году с лекциями в Китае, передал спецслужбам КНР секретные сведения, касающиеся способов и методов обнаружения подводных лодок.