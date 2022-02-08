В Госдуме предложили создать омбудсменов для учителей после скандала в Петербурге

Инцидент с увольнением педагога-организатора Серафимы Сапрыкиной докатился до нижней палаты парламента. Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) 7 февраля предложил ввести в России институт уполномоченных по правам учителей. По мысли депутата, это должно уберечь педагогов от необоснованных нападок. Соответствующее предложение либерал-демократ изложил в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"Постоянные увольнения учителей то за фото в спортивном купальнике, то за фразу, то теперь за ведение урока. Ясно, что чиновники не защищают учителей. Несколько миллионов учителей и иного школьного персонала беззащитны от репрессий. Нужно им помогать", — написал Чернышов в своем телеграм-канале. Народный избранник посетовал на "массовый террор", развернутый против молодых педагогов. По его мнению, учителей преследуют "за позицию, за мнение, за формат урока".

"У нас всякая литература есть, — цитирует депутата Znak.com. — Один и тот же поэт может излагать разные точки зрения. Министерство просвещения должно голову из песка достать и начать общаться с педагогами. Зачастую позиция школьного директора важнее мнения тех, кто постоянно общается с учениками. <...> Это надо, наоборот, поощрять за то, что детей привлекают и возвращают в обучение и не дают зависнуть где-то между метавселенной Цукерберга и какой-нибудь хренью в интернете".

Напомним, на выходных бывшая сотрудница 168-й гимназии Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина опубликовала пост в Facebook с рассказом о том, что уволилась после критики из-за чтения десятиклассникам стихотворений Даниила Хармса и Александра Введенского. По утверждению Сапрыкиной, в конце декабря прошлого года ее вызвала к себе директор школы Светлана Лебедева и поставила перед выбором: или увольняться самой, или готовиться к увольнению по статье об утрате доверия. Поэтов Лебедева якобы назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов". Сама директор это опровергает.

После разразившегося скандала за Сапрыкину вступился глава Минпросвещения Сергей Кравцов, призвавший восстановить педагога в правах. В то же время в пресс-службе администрации Центрального района заявили, что никто педагога к увольнению не принуждал, а причиной конфликта послужило несогласованное изменение учебного плана. Подробнее о ситуации с увольнением Сапрыкиной читайте в материале "ЗАКС.Ру".