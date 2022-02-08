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Новости 16:50

Марию Алехину арестовали на 15 суток

фото ЗакС политика Марию Алехину арестовали на 15 суток

Политическая активистка Мария Алехина, задержанная накануне в Москве, получила от суда очередные 15 суток спецприемника, о чем сообщила "Медиазона"*. Участнице группы Pussy Riot вменили демонстрацию нацистской символики: силовикам не понравился один из постов в Instagram Алехиной семилетней давности.

За аналогичное нарушение активистке уже давали 15 суток перед Новым годом, в связи с чем она объявляла голодовку.

Отметим, что Алехину ранее приговорили по "санитарному делу" к году ограничения свободы.

*Внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента


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