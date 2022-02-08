Общественники требуют отметить заключение Росприроднадзора на экспертизу намыва Васильевского острова

В середине марта Куйбышевский районный суд Петербурга начнет рассмотрение иска четырех жителей Василеостровского района к Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. Они выступают против строительства жилой недвижимости на намыве Васильевского острова и считают, что положительное заключение на экспертизу было утверждено незаконно. Истцами выступили экс-кандидаты в депутаты Заксобрания Ольга Галкина и Дмитрий Анисимов, Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей, а также двое петербуржцев: Екатерина Миркина и Илья Кулешов.

В своем иске они требуют признать незаконными заключение государственной экологической экспертизы и приказ Росприроднадзора об утверждении положительного заключения по проектной документации, которая содержит оценку воздействия поднятия отметок территории в районе намыва Васильевского острова.

Заявители полагают, что заказчик работ ООО "Специализированный застройщик ЛСР" провел экспертизу с нарушениями — не представил полный пакет документов. Однако Росприроднадзор принял документацию и утвердил положительное заключение.

Действиями Росприроднадзора, полагают истцы, могло быть "нарушено право граждан на участие в принятии решений, затрагивающих их право на благоприятную окружающую среду".

В октябре 2021 года активисты подали иск к ЛСР с требованием представить необходимые документы, однако первое заседание назначено лишь на 9 февраля.

Напомним, застройщик ЛСР в сентябре 2020 года приобрел у АО "Терра Нова" право на застройку северной части намыва Васильевского острова за 3 млрд рублей. На этом участке планируется возвести более 1 млн кв. м жилья.

Константин Леньков