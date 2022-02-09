ЗакС одобрил празднование "Дня вертухая" в Петербурге

Новая праздничная дата появится в Петербурге. 12 марта в городе начнут отмечать День работников уголовно-исполнительной системы Минюста.

Соответствующий законопроект, предложенный губернатором Александром Бегловым, городской парламент одобрил в первом чтении 9 февраля.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко заметил, что сотрудники уголовно-исполнительной системы тоже имеют право отмечать профессиональный праздник и "говорить в этот день о заслугах и проблемах своей службы".

Депутат-единоросс Алексей Цивилев поинтересовался, как именно будут отмечать этот день. Сухенко ответил, что можно поощрять лучших работников, подводить итоги и встречать гостей федерального уровня.

- Не думаю, что будут какие-то праздничные шествия и митинги, - заявил представитель Смольного. - Это не праздник с салютами, это часть работы по формированию в обществе понимания и уважения к профессии.

Представитель КПРФ Александр Рассудов отметил, что в Петербурге уже есть не менее 12 памятников силовикам и только по одному, посвященных работникам культуры и науки.

Ранее идею о появлении нового праздника на региональном уровне критиковал также депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Он называл предложенную памятную дату "Днем вертухая". Однако на пленарном заседании "яблочник" отсутствовал.

На федеральном уровне праздник отмечают с 2010 года. 12 марта - годовщина создания Александром II тюремного департамента в 1879 году. Помимо него, в России 31 октября празднуют День работников СИЗО и тюрем. Свои памятные даты есть и у отдельных подразделений уголовно-исполнительной системы.

За утверждение нового праздника проголосовали 35 депутатов. Против - четверо. Двое воздержались.

Сергей Еремеев