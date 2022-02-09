Председатель гамбургского парламента заявила в ЗакСе Петербурга о кризисе вокруг Украины

Член Социал-демократической партии Германии и председатель парламента города Гамбург Карола Вайт выступила в Законодательном собрании Петербурга на заседании 9 февраля. На трибуну ее пригласил спикер Александр Бельский в рамках подведения итогов конкурса детских рисунков "Пойдем, я покажу тебе свой город". Его совместно проводили парламенты Петербурга и Гамбурга.

- Наши побратимские отношения начались после Второй мировой войны и во времена Холодной войны, а наши парламентские партнерские отношения начались в беспокойном 1991-м, когда в России запустились беспримерные преобразования, - заявила председатель парламента Гамбурга.

По ее словам, сегодня Петербург и Гамбург связывают как повседневные дела, так и глобальные вопросы.

- В том числе вызовы, которые ставит перед нами пандемия, а также столкновения интересов, вылившиеся в кризис вокруг Украины, в котором мы, немцы, видим большую угрозу миру в Европе, - добавила выступающая.

Вайт отметила, что депутаты двух городов в сложившихся условиях несут ответственность за выполнение своей работы как можно лучше. Председатель гамбургского парламента призвала ЗакС брать пример с детей, которые приняли участие в международном конкурсе. Их рисунки говорят о стремлении к миру и дружбе, отметила гостья из Германии.

Фото: carola-veit.de