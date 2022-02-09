ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:49

Председатель гамбургского парламента заявила в ЗакСе Петербурга о кризисе вокруг Украины

фото ЗакС политика Председатель гамбургского парламента заявила в ЗакСе Петербурга о кризисе вокруг Украины

Член Социал-демократической партии Германии и председатель парламента города Гамбург Карола Вайт выступила в Законодательном собрании Петербурга на заседании 9 февраля. На трибуну ее пригласил спикер Александр Бельский в рамках подведения итогов конкурса детских рисунков "Пойдем, я покажу тебе свой город". Его совместно проводили парламенты Петербурга и Гамбурга. 

- Наши побратимские отношения начались после Второй мировой войны и во времена Холодной войны, а наши парламентские партнерские отношения начались в беспокойном 1991-м, когда в России запустились беспримерные преобразования, - заявила председатель парламента Гамбурга. 

По ее словам, сегодня Петербург и Гамбург связывают как повседневные дела, так и глобальные вопросы.

- В том числе вызовы, которые ставит перед нами пандемия, а также столкновения интересов, вылившиеся в кризис вокруг Украины, в котором мы, немцы, видим большую угрозу миру в Европе, - добавила выступающая. 

Вайт отметила, что депутаты двух городов в сложившихся условиях несут ответственность за выполнение своей работы как можно лучше. Председатель гамбургского парламента призвала ЗакС брать пример с детей, которые приняли участие в международном конкурсе. Их рисунки говорят о стремлении к миру и дружбе, отметила гостья из Германии.

Фото: carola-veit.de


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама