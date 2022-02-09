Правозащитники попросили Терешкову обсудить высказывания Делимханова

Группа правозащитников и журналистов обратилась к главе комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Валентине Терешковой из-за высказываний ее коллеги Адама Делимханова, публично заявлявшего о кровной мести семье бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Текст открытого письма опубликован на сайте правозащитного центра "Мемориал"*.

Авторы обращения напоминают, что в комиссии по этике допустили возможность обсуждения высказываний Делимханова в случае, если получат соответствующий запрос. Однако за прошедшую неделю никаких новых известий о ситуации не появилось. В связи с этим правозащитники решили обратиться напрямую к Валентине Терешковой с просьбой провести заседание комиссии и "строго указать" Делимханову "на допущенные им ошибки в высказываниях о допустимых способах наказания неугодных ему людей". По мнению авторов, высказанные парламентарием угрозы принижают авторитет депутатов Госдумы и "представляет в негативном свете нашу Родину".

"Но обещать (призывать) действовать столь примитивным способом – отделяя голову от туловища – недостойно высокого звания депутата Государственной Думы Российской Федерации, государства, обладающего разнообразными высокими технологиями", - считают авторы обращения.

Напомним, 1 февраля Адам Делимханов выступил с обращением на чеченском языке, в котором угрожал членам семьи Сайди Янгулбаева."Мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть", — сообщил тогда депутат от Чечни. Позже за коллегу заступился другой депутат от Чечни Шамсаил Саралиев, который заявил, что слова Делимханова не являлись угрозой убийством. "Это выражение на чеченском. Это похоже на русский оборот "И полетят головы". Чуть грубее, действительно, но к нему не надо относиться как к прямому посылу. Это не значит, что кто-то возьмет тесак и пойдет рубить головы", — объяснил он.

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